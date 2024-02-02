Тула, 2 февраля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе рабочей поездки в Тулу в беседе с участниками форума «Всё для Победы!» заочно посоветовал одному из работников предприятия ОПК думать о детях, а не о льготах по ипотеке.

Один из участников форума спросил президента, что делать сотруднику предприятия ОПК, который переехал в Тулу из Брянска, недавно женился и не имеет достаточно средств на ипотеку. Президент поинтересовался, есть ли у этого человека дети. Автор вопроса ответил отрицательно.

«Дайте ему совет: Денис, давай детей заводи. Молодая семья и льготная ипотека. А если ему сразу одну льготную ипотеку дать, то и детей будет откладывать. Для молодых семей с детьми такая возможность сохраняется. Нужно ещё с женой поговорить, ну пусть убеждает её», — ответил Владимир Путин.

Президент также напомнил о возможности получения материнского капитала на первого ребенка. При появлении детей семейные расходы начинают расти, но ведь дети и являются смыслом жизни, отметил Владимир Путин.

Новость дополняется.