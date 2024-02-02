Тула, 2 февраля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Государство будет работать над дальнейшим повышением зарплаты сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и другими мерами социальной поддержки этих работников, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин.

Вадим Савицкий/ТАСС

«Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы (для сотрудников предприятий ОПК. — Прим. ред.), решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова», — сказал Путин на встрече с участниками форума «Всё для Победы!» в Туле.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в ходе этой встречи также сообщил, что уже выделенные на арендное жильё для сотрудников предприятий ОПК деньги должны помочь улучшить жилищные условия 38 тысячам человек.

В октябре 2023 года на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве Владимир Путин заявил, что власти займутся вопросом повышения зарплат в космической отрасли, поскольку сейчас уровень зарплат слишком низкий. Зарплаты специалистов в этой сфере находятся на уровне средних по регионам, хотя должны быть выше, это упущение властей, оно будет исправлено, сказал президент.