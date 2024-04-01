Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали члена террористический организации, заявившего о готовности совершить атаку, сообщили 1 апреля в пресс-службе ведомства.

AlphaSpecnaz/Global Look Press

Как выяснили силовики, мужчина сам связался с представителем террористической организации, находясь в Ростовской области. Он назвал себя членом этой организации и выразил готовность действовать в её интересах, в частности — совершать теракты и диверсии.

«Подозреваемый задержан», — сообщили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Ведомство 29 марта сообщило о проведённой операции по пресечению деятельности трёх мигрантов из Центральной Азии, готовивших взрыв в одном из мест массового пребывания людей.

У задержанных изъяли составные части самодельного взрывного устройства, поражающие элементы, используемые для взрыва химические вещества. Против мигрантов возбудили уголовное дело по статье о теракте (ч. 1, ст. 30, а также, п. «a» ч. 2 ст. 205 УК России).

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что ведомству известны организаторы терактов в России. Он сообщил, что российские спецслужбы активно работают над раскрытием таких преступлений.