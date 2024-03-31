Москва, 31 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Российским спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», — пояснил глава ФСБ.

Также Бортников добавил, что проводится работа по поиску преступников.

«Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Будем делать всё необходимое для того, чтобы найти и наказать этих негодяев», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Государственной думе не исключили, что организаторы террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут находиться в Вашингтоне. Депутат от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил уверенность, что следствие назовёт россиянам фамилии киевских организаторов, а потом — и их заокеанских кураторов.

Делом о теракте в «Крокус Сити Холле» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета России.

Кроме того, стало известно, что в Дагестане также готовились теракты. 31 марта ФСБ сообщила, что в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции силовики задержали трёх преступников.

При осмотре мест задержания террористов были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.