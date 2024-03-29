Ставрополь, 29 марта, 2024, 21:40 — ИА Регнум. На Ставрополье пресечена деятельность мигрантов, планировавших теракт в регионе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

кадр из видео

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена террористическая деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — сказано в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что по месту проживания подозреваемых изъяты составные части самодельного взрывного устройства (СВУ), химические вещества и поражающие элементы.

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В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1, ст. 30, а также, п. «a» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, 28 марта начальник ставропольского главка МВД Андрей Мишагин сообщил, что в регионе за 2023 год сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 терактов на этапе подготовки.

Мишагин отметил, что за прошлый год в регионе задержали 14 активных участников террористических организаций, большинство из которых являлись приверженцами проукраинских националистических организаций.

Сотрудники российских спецслужб практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 25 марта ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в Барнауле накануне выборов президента России.

По данным спецслужбы, трое жителей Новосибирской области изготовили пять самодельных зажигательных устройств, чтобы перед выборами поджечь один из региональных избирательных штабов.