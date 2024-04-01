Лондон, 1 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Уже через несколько месяцев Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией. Такой прогноз сделал журналист газеты The Standard Роберт Фокс.

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«Западные союзники всё больше осознают, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией и к лету может потерпеть полное поражение», — говорится в материале.

Обозреватель издания отметил, что украинская армия истощена. По его словам, ВСУ уже потеряли 385 тысяч военных. Фокс добавил, что российские военные наносят мощные артиллерийские и ракетные удары по позициям украинской армии. При этом Россия превосходит Украину в огневой мощи в пять раз.

Автор материала считает, что союзникам по НАТО и ЕС нужна скоординированная стратегия, чтобы предотвратить катастрофу на Украине. При этом он отметил, что Запад стал менее охотно поддерживать Украину, а некоторые страны хотели бы уже завершить конфликт путём переговоров.

«К сожалению, события на Украине говорят о том, что, возможно, уже слишком поздно», — подытожил Фокс.

Как сообщало ИА Регнум, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 28 марта заявил, что Украина оказалась в тяжёлом положении, руководство страны напрасно убеждало население в скорой победе. По его словам, в результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, а неспособность делать выводы не позволяет им понять, кто виноват.

При этом главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что одной из главных целей, стоящих перед Вооружёнными силами Украины, на данном этапе военного конфликта является подготовка резервов для нового наступления. В свою очередь 28 марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские военные окажутся не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. Также он признал, что ВСУ без поддержки со стороны США будут вынуждены постоянно отступать.

Колумнист британской газеты The Times Иан Мартин отметил, что неблагоприятная для Киева обстановка в зоне проведения спецоперации заставляет страны Запада готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ. Он обратил внимание на то, что ведение военных действий сейчас продолжается, при этом контрнаступление ВСУ летом 2023 года не сработало. В связи с этим поддерживающие Киев власти иностранных государств обеспокоены и рассматривают худшие сценарии.