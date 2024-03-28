Киев, 28 марта, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Украинские военные окажутся не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

«В то время, как военным до сих пор преимущественно удавалось сдерживать россиян, они не готовы к защите от нового крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы», — процитировал телеканал CBS News слова Зеленского. Глава режима пояснил, что у ВСУ практически не осталось средств артиллерии.

Это заявление Владимир Зеленский сделал в интервью телеканалу, полная версия которого пока не опубликована.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко рассказал, что украинские военные продолжат отступать в зоне боевых действий из-за проблем в поступлении помощи от Запада. По его словам, Украина должна продолжать давить на Запад и укреплять территории вокруг городов, находящихся под потенциальным ударом.

Позднее Зеленский заявил о благоприятной для украинской армии обстановке на фронте, но журналист Дэвид Бреннан упрекнул его во лжи. Репортёр заявил, что российские войска добиваются новых территориальных успехов, в то время как Зеленский заявляет, что силы армии России остановлены. Об успехах ВС РФ пишут все крупные западные СМИ, добавил Бреннан.