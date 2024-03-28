Киев, 28 марта, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Украина оказалась в тяжёлом положении, руководство страны напрасно убеждало население в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouТube-каналу Newsroom.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, то, что имеет сейчас Украина, — это результат «мощной информационной политики», которая была сформирована в 2022 году, когда вместо того, чтобы «объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы», жителей «начали убаюкивать в тёплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили».

К тому моменту, когда жители Украины столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто «трепал языком», уже жили на Западе, добавил он.

В результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, а неспособность делать выводы не позволяет им понять, кто виноват, подчеркнул Кривонос.

«Никто никакой ответственности за эту информационную политику не понёс, и сейчас виноваты все, кроме тех, кто нами руководит», — резюмировал он.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщила, что Тактика ведения боевых действий, выбранная Украиной, вызывает недовольство американских военных стратегов, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

9 февраля газета Financial Times со ссылкой на западных дипломатов написала, что сейчас на фронте сложилась отчаянная ситуация для ВСУ и она гораздо хуже, чем это признают киевские власти. Западные чиновники также указали на критическую нехватку снарядов у артиллерии на фоне отсутствия западной военной помощи.

На Западе чаще звучат заявления об усталости от военного конфликта на Украине. Так, российский посол в Германии Сергей Нечаев заявлял, что немецкое общество очевидным образом устало от происходящего.

Агентство Bloomberg отмечало, что в самой Украине, окутанной унынием, растёт разочарование из-за провала контрнаступления ВСУ и напряжённых отношений между правительством и военным руководством.