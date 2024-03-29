Киев, 29 марта, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Одной из главных целей, стоящих перед Вооружёнными силами Украины (ВСУ), на данном этапе военного конфликта является подготовка резервов для нового наступления. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, слова которого приводит агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА Регнум Главком ВСУ Александр Сырский

«Наша цель — не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», — приводит издание слова главкома.

Сырский также отметил, что положение украинской армии на данном этапе конфликта тяжёлое, поэтому залогом успеха новой кампании ВСУ является способность Запада увеличить поставки военной техники и снарядов Киеву.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские военные окажутся не готовы к обороне в случае крупного российского наступления.

По словам Зеленского, из-за дефицита снарядов для артиллерии ВСУ не готовы к новому наступлению России, которое «ожидается в ближайшие месяцы».

В свою очередь польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак отметил, что причиной глубочайшего кризиса ВСУ стало нежелание Зеленского бороться с коррупцией в своём окружении и противостоять воровству финансовой помощи.

По словам генерала, из-за этого у украинских военных возник дефицит не только боеприпасов, но и даже нормальной пищи.

Вместе с тем 28 февраля младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко рассказал, что украинские военные продолжат отступать в зоне боевых действий из-за проблем в поступлении помощи от Запада. По его словам, Украина должна продолжать давить на Запад и укреплять территории вокруг городов, находящихся под потенциальным ударом.

25 марта глава движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов рассказал о прорыве обороны ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области. На этом же участке российские войска наступают северо-западнее села Работино. В районе сёл Пятихатки и Жеребянки удалось накрыть позиции противника точными артиллерийскими ударами и авиабомбами, добавил Рогов.