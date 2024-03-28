Лондон, 28 марта, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Неблагоприятная для Киева обстановка в зоне проведения спецоперации заставляет страны Запада готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ, пишет колумнист британской газеты The Times Иан Мартин.

Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

«События [на поле боя] заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимых им вооружении и боеприпасах», — написал обозреватель.

Он обратил внимание, что ведение военных действий сейчас продолжается, при этом контрнаступление ВСУ летом 2023 года не сработало. В связи с этим поддерживающие Киев власти иностранных государств «обеспокоены и рассматривают худшие сценарии».

Как передавало ИА Регнум, глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее признался, что Евросоюз поддерживает Украину исключительно из собственных интересов. По его словам, дело не только в щедрости, дело не в поддержке Украины потому, что Запад любит украинский народ. Это в собственных интересах ЕС, а также в интересах США в качестве глобального игрока.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном провале украинского контрнаступления, начавшегося 4 июня 2023 года.

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком также заявил, что разрекламированное Киевом летнее контрнаступление Вооружённых сил Украины обернулось катастрофой.