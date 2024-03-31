Киев, 31 марта, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Офицеры Вооружённых сил Украины жалуются, что государство набирает в ряды армии слишком старых и больных бойцов, сообщила 31 марта газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Многие из этих новобранцев не хотят воевать, рассказали офицеры ВСУ журналистам.

«Бригадные офицеры жалуются, что призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и немотивированы», — пишет издание.

Лишь 25 призывников из двухсот имели желание воевать, утверждает один офицер ВСУ, чьи слова приводят авторы.

Журналисты также отметили, что многие подразделения ВСУ сами берут на себя функцию набора личного состава, используя маркетинговые методы и пытаясь убеждать граждан, что риски погибнуть в зоне конфликта якобы «не так уж велики».

Как передавало ИА Регнум ранее, глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская в январе 2024 года заявила, что поскольку военный конфликт продолжается, то все без исключения жители Украины должны быть готовы к службе в ВСУ.

В свою очередь попавший в плен боец ВСУ Анатолий Прокудин, ранее судимый по уголовным статьям и проходивший лечение в психиатрической больнице строгого режима, рассказал журналистам, почему украинских военкомов не смутили все эти особенности его биографии.

До этого пленный украинский военный Николай Мозиль рассказал российским СМИ, что в ряды ВСУ, по заявлениям самих сотрудников украинских военкоматов, мобилизуют в том числе инвалидов без рук или ног.

25 марта бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что внесённый в Верховную раду Украины законопроект о мобилизации предусматривает возможность призыва в ряды ВСУ с 18 лет. Разумков отмечал, что, если гражданин пройдёт к указанному возрасту базовую военную подготовку, он получит военно-учётную специальность, будет поставлен на учёт и сможет быть мобилизован.

Законопроект о мобилизации был принят Верховной радой в первом чтении 7 февраля. Согласно проекту, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны будут самостоятельно завести электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, а также всегда иметь при себе военный билет. Предполагалось, что возраст мобилизации будет снижен с 27 до 25 лет. Ожидается, что число оснований для получения отсрочки от призыва будет сокращено.