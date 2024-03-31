Светловодск, Украина, 31 марта, 2024, 23:13 — ИА Регнум. В военкомат Светловодска Кировоградской области Украины доставили призывника, но 32-летний мужчина на глазах у всех покончил с собой. Об этом написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в полиции.

Иван Шилов ИА Регнум

Мужчина высказывал возмущение по поводу доставки его в военкомат и грозился совершить самоубийство.

«Полицейские получили уведомление от сотрудников первого отдела территориального центра комплектования о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство», — отметило издание.

Полицейские приехали и, видя реакцию украинца, вызвали скорую, чтобы доставить призывника в психиатрическую больницу, но он покончил с собой в их присутствии.

Назначено служебное расследование.

Как сообщало ИА Регнум, попавший в плен боец ВСУ Анатолий Прокудин, ранее судимый и проходивший лечение в психиатрической больнице строгого режима, рассказал журналистам, как его признали годным для службы в рядах украинской армии.

Пленный украинский военный Николай Мозиль рассказал российским журналистам, что в ряды ВСУ, по заявлениям сотрудников украинских военкоматов, мобилизуют в том числе инвалидов без рук или ног.

В январе 2024 года украинский офицер в беседе с изданием Newsweek Polska рассказал, что в ряды ВСУ призывают людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела. Мобилизация, по его словам, всё чаще касается людей в возрасте от 45 до 47 лет, у многих из них серьёзные проблемы со здоровьем.

Офицеры украинской армии жалуются, что государство набирает в ряды армии слишком старых и больных бойцов.