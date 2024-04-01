Вена, 1 апреля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Украина стала для НАТО полем боя и инструментом для борьбы с Россией, а западные страны исполняют функцию тыла. Такое мнение 1 апреля высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС

«Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооружённой борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания», — сказал он интервью «РИА Новости», приуроченному к 75-летию альянса.

Дипломат также отметил, что враждебность НАТО по отношению к России преобладает на уровне всего альянса, что показывает военное планирование и милитаризация всех входящих в этот военно-политический блок стран.

Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля Гаврилов заявил, что агрессивная политика НАТО по отношению к России угрожает полной деградацией военно-политической обстановки в Европе. Дипломат подчеркнул, что такая политика не может продолжаться в течение долгого времени.

Ранее в это же день глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями назвал отношений Москвы и НАТО «более чем холодной войной». Он уточнил, что в период Холодной войны практически все заявления альянса начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и организации Варшавского договора, и в настоящее время подобная риторика снова преобладает.

Президент Владимир Путин 27 марта заявил, что у России не было агрессивного желания что-либо завоёвывать или переходить через чужие границы. Глава государства подчеркнул, что у Москвы было, есть и остаётся намерение «защищать своих людей на исторических территориях». Это страны НАТО подошли вплотную к российским границам, а не Россия пришла к их границам, добавил президент.