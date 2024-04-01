Москва, 1 апреля, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Агрессивная политика Североатлантического альянса в отношении России грозит полной деградацией военно-политической обстановки в Европе, заявил в приуроченном к 75-летию НАТО интервью «РИА Новости» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведёт к полной деградации военно-политической обстановки в Европе», — сказал он.

Так долго продолжаться не может, подчеркнул российский дипломат.

Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

Как сообщало ИА Регнум, также глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов охарактеризовал отношения России и НАТО, назвав их как «более чем холодная война». Дипломат напомнил, что в годы холодной войны практически все заявления НАТО начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора, сегодня подобная риторика вновь преобладает. Из этой агрессивно-конфронтационной логики альянс планирует исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, добавил он.

Президент Владимир Путин 27 марта на встрече с военными лётчиками в Торжке Тверской области отметил, что у России не было агрессивного желания что-либо завоёвывать, перебираться через чужие границы. Были, есть и остаются намерения «защищать своих людей на исторических территориях». Не Россия шла к границам стран НАТО, а они подошли вплотную. РФ лишь защищает своих людей, подчеркнул глава государства.