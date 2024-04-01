Москва, 1 апреля, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Отношения России со странами Североатлантического альянса на данный момент можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Такое мнение высказал «РИА Новости» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Дипломат провёл параллель между историческими эпохами, напомнив, что в годы холодной войны практически все заявления НАТО начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора. По словам Гаврилова, сегодня подобная риторика вновь преобладает.

«В стратегической концепции НАТО, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой». Из этой агрессивно-конфронтационной логики альянс планирует исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет. Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной», — пояснил российский дипломат.

Константин Гаврилов на этом основании сделал вывод, что отношения Россия — НАТО можно охарактеризовать как «более, чем холодная война».

4 апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин восхитил многие страны, прежде всего Глобального Юга, своим вызовом Североатлантическому альянсу и спровоцировал переполох на Западе. Об этом говорится в статье издания Al Mayadeen.

Автор отметил, что российский лидер смог защитить национальные интересы и безопасность страны, тем самым вдохновив страны Глобального Юга обратить взор на новые горизонты.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у США не осталось каких-либо шансов сохранить устаревший однополярный мир. При этом, по его словам, американские власти пытаются игнорировать неизбежность становления многополярного мироустройства и предпринимают попытки сохранить устаревшую недемократическую концепцию мира.