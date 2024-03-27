Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Не Россия шла к границам стран НАТО, а они подошли вплотную. РФ лишь защищает своих людей. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными лётчиками в Торжке Тверской области 27 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер объяснил, что у России не было агрессивного желания что-либо завоёвывать, перебираться через чужие границы. Были, есть и остаются намерения «защищать своих людей на исторических территориях».

«Подошли прямо к нашим границам. Мы что ли двигались к их границам, тех стран, которые входили в блок НАТО? Мы же никого не трогали — к нам двигались. Мы что ли через океан перебрались к границам Соединённых Штатов? Нет, они к нам подходят, и подошли вплотную», — пояснил военным Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не планирует воевать с НАТО, это просто бред, заявил президент РФ на встрече с личным составом 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны в Торжке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877431" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.