Лондон, 31 марта, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Предполагаемый успех крайне правых партий на выборах в Европарламент в июне грозит украинской армии реальными проблемами — остаться без поставок оружия. Об этом предупредила британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Летом Украина столкнётся с новой экзистенциальной угрозой со стороны Европы. Это выборы в Европарламент», — написали авторы, предполагая, что победа ультраправых оставит Киев без помощи.

По мнению издания, «правые» в Европе имеют сильные позиции и могут оказать влияние на политику Евросоюза, в том числе на ограничения поставок оружия Украине и антироссийских санкций.

Уже настойчиво, по мнению газеты, звучит риторика, что после отставки бельгийского реформатора Шарля Мишеля с поста главы Евросовета его может заменить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Именно он известен своими противоречивыми взглядами по поводу оказания помощи Украине. Мишель намерен участвовать в выборах в Европарламент.

Как сообщало ИА Регнум, за резолюцию по отправке немецких ракет Taurus Украине проголосовало значительное большинство депутатов правящей коалиции Германии во время голосования в Европарламенте, заявил глава группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в ЕП Даниэль Каспари.

Франция передаст Украине устаревшие бронемашины и зенитные ракеты, пообещал министр обороны страны Себастьян Лекорню.