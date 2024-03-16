Берлин, 16 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. За резолюцию по отправке немецких ракет Taurus Украине проголосовало значительное большинство депутатов правящей коалиции Германии во время голосования в Европарламенте. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на главу группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в ЕП Даниэля Каспари.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание отмечает, что, со слов Каспари, большинство членов правящей коалиции Германии согласны помочь Украине и передать ей Taurus.

Предварительное голосование провели в ЕП 29 февраля. По итогу политики из разных партий, входящих в правящую коалицию, выступили за передачу дальнобойных ракет. Всего резолюцию поддержал 451 депутат.

«Несмотря на то что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, «Зеленых» и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей», — заявил Каспари.

В материале отмечается, что против такой инициативы выступили 46 человек. Ещё 49 воздержались от голосования.

Как передавало ИА Регнум, в январе парламент Германии отклонил проект резолюции о поставке Вооружённым силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus.

В его поддержку проголосовали 178 депутатов, против — 485, ещё трое парламентариев воздержались.

Проект был составлен оппозиционной фракцией ХДС/ХСС. В правительстве Германии отмечали, что пока не приняли решение о поставке Украине этих ракет.

В марте канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять ракеты Taurus, а также отправлять военнослужащих ФРГ на Украину.

«Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только в случае, если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие», — сказал он.

Шольц назвал это чертой, которую он как канцлер не хочет переступать. Он уточнил, что речь идёт об участии немецких военных в принятии решений о том, «куда целиться, куда стрелять и что поражать».