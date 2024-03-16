Немецкие депутаты поддержали в ЕП поставки ракет Taurus Украине
Bild: правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Украине ракет Taurus
Берлин, 16 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. За резолюцию по отправке немецких ракет Taurus Украине проголосовало значительное большинство депутатов правящей коалиции Германии во время голосования в Европарламенте. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на главу группы «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) в ЕП Даниэля Каспари.
Издание отмечает, что, со слов Каспари, большинство членов правящей коалиции Германии согласны помочь Украине и передать ей Taurus.
Предварительное голосование провели в ЕП 29 февраля. По итогу политики из разных партий, входящих в правящую коалицию, выступили за передачу дальнобойных ракет. Всего резолюцию поддержал 451 депутат.
«Несмотря на то что мы, ХДС/ХСС, приветствуем голосование депутатов ЕС от СДПГ, «Зеленых» и СвДП, представление противоположных позиций в Брюсселе и Берлине является обманом избирателей», — заявил Каспари.
В материале отмечается, что против такой инициативы выступили 46 человек. Ещё 49 воздержались от голосования.
Как передавало ИА Регнум, в январе парламент Германии отклонил проект резолюции о поставке Вооружённым силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Taurus.
В его поддержку проголосовали 178 депутатов, против — 485, ещё трое парламентариев воздержались.
Проект был составлен оппозиционной фракцией ХДС/ХСС. В правительстве Германии отмечали, что пока не приняли решение о поставке Украине этих ракет.
В марте канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять ракеты Taurus, а также отправлять военнослужащих ФРГ на Украину.
«Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только в случае, если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие», — сказал он.
Шольц назвал это чертой, которую он как канцлер не хочет переступать. Он уточнил, что речь идёт об участии немецких военных в принятии решений о том, «куда целиться, куда стрелять и что поражать».