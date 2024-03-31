Париж, 31 марта, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Франция передаст Украине устаревшие бронемашины и зенитные ракеты, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Об этом пишет газета Le Parisien.

Сергей Корсун ИА Регнум

Речь идёт о сотнях «старых, но ещё функциональных бронемашин», а также ракетах Aster. Бронемашины VAB, уверен министр, помогут ВСУ удерживать протяжённую линию фронта.

«Это старое оборудование, всё ещё действующее, сможет приносить прямую пользу Украине», — сказал Лекорню.

Он уточнил, что в 2024-м и начале 2025 года могут быть поставлены сотни таких машин, так как бронетранспортёры VAB, более 40 лет находившиеся на вооружении, заменяются в армии на броневик нового поколения Griffon.

Кроме того, Париж обещает Киеву новую партию зенитных ракет Aster 30, аналогичных американским Patriot. Летом Франция хочет поставить Украине боеприпасы с дистанционным управлением, добавил Лекорню.

Как сообщало ИА Регнум, российское руководство считает, что зарубежная помощь Украине мешает урегулированию конфликта и означает прямое вовлечение в него государств НАТО. Глава российского МИД Сергей Лавров подчёркивал, что все грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью.