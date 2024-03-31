Бейрут, 31 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин восхитил многие страны, прежде всего Глобального Юга, своим вызовом Североатлантическому альянсу (НАТО) и спровоцировал переполох на Западе. Об говорится в статье издания Al Mayadeen.

Global Look Press/Kremlin Pool

В статье говорится, что российский лидер смог защитить национальные интересы и безопасность России, тем самым вдохновив страны Глобального Юга обратить взор на новые горизонты.

«Он поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — сказано в публикации.

В материале подчёркивается, что военный конфликт на Украине стал поворотным моментом в мировой истории, который привёл к переходу от однополярного к многополярному мировому порядку. Причём этот процесс ускоряется тем, что страны БРИКС создают альтернативный финансовый рынок, подчёркивает издание.

Как передавало ИА Регнум, в обнародованном 5 марта социально-экономическом плане развития КНР на 2024 год говорилось, что Китай продолжит выступать за создание равноправного и многополярного мира, Пекин будет способствовать формированию нового типа международных отношений. Об этом говорится в обнародованном 5 марта социально-экономическом плане развития КНР на 2024 год.

Отмечалось, что китайская сторона продолжит придерживаться независимой, самостоятельной и мирной внешней политики, при этом идя по пути мирного развития и ориентируясь на взаимовыгоду. Кроме того, Китай заявил о твёрдом намерении продолжить выступать против деспотизма и гегемонии, отстаивая равенство и справедливость в международных отношениях.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у Соединённых Штатов Америки не осталось каких-либо шансов сохранить устаревший однополярный мир. При этом, по его словам, американские власти пытаются игнорировать неизбежность становления многополярного мироустройства и предпринимают попытки сохранить устаревшую недемократическую концепцию мира.

Президент России Владимир Путин, выступая 7 декабря на форуме «Россия зовёт!», заявил о смене прежней модели глобализации на многополярность. Глава государства подчеркнул, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников для достижения собственных целей.