Белгород, 31 марта, 2024, 09:39 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил 31 марта глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито десять воздушных целей на подлёте к городу.

«По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени», — сообщил Гладков.

Бригада скорой помощи оказала женщине помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта в Белгородской области уничтожили за сутки пять украинских беспилотников самолётного типа. Российские силы ПВО сбили первый дрон около 07:30 мск, второй был ликвидирован в течение получаса после первого. Третий — около 14:00. Четвёртый БПЛА, который ВСУ направили на Белгородскую область, сбили спустя 20 минут. Около 15:15 в регионе пресекли ещё одну попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА.

В Белгороде 29 марта в результате удара беспилотника в жилой дом погиб один человек, ещё трое получили ранения.