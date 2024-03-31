Москва, 31 марта, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на Украине с 31 марта начнётся процесс узурпации власти.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По мнению Шеремета, глава киевского режима Владимир Зеленский теряет и без того «за уши притянутую легитимность».

«Зеленский становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол. Он испытывает страх за собственную безопасность», — высказал своё мнение депутат «РИА Новости».

В силу обстоятельств в целом, добавил парламентарий, Зеленский начнёт торговаться со всеми.

Как сообщало ИА Регнум, директор и основатель студии «Квартал-95» Сергей Шефир, который был уволен с должности первого помощника Зеленского, может вернуться в украинскую политику в новом качестве, считает доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок, комментируя кадровые перестановки в офисе главы киевского режима.

Борисёнок отметил, что ситуация в окружении Зеленского остаётся достаточно напряжённой, поскольку у него заканчивается срок полномочий.

Российский политолог Владимир Корнилов высказал мнение о том, что тема легитимности Зеленского является своеобразным рычагом, который Запад может использовать, чтобы сделать его более сговорчивым и покладистым. Западу сейчас невыгодно, чтобы тема легитимности Зеленского поднималась, так как тогда теряется легитимность всей украинской власти.

Эксперт отметил, что и сам Зеленский стал более сговорчивым, когда с ним обсуждают всевозможные кадровые назначения. Отставка Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности Украины и ряд других кадровых перестановок тому свидетельство. Возможно, это был предмет торга с Западом.