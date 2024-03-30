Москва, 30 марта, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Директор и основатель студии «Квартал-95» Сергей Шефир, который был уволен с должности первого помощника главы киевского режима Владимира Зеленского, может вернуться в украинскую политику в новом качестве. Такое мнение 30 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок, комментируя кадровые перестановки в офисе Зеленского.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Борисёнок отметил, что ситуация в окружении Зеленского остаётся достаточно напряжённой, поскольку у него заканчивается срок полномочий. Кроме того, в условиях специальной военной операции на Украине было решено не проводить выборов, в связи с этим уже в мае Зеленский де-юре станет нелегитимным.

Ранее стало известно, что офис Зеленского подготовил запрос в Конституционный суд Украины относительно легитимности пребывания главы киевского режима на своём посту после истечения 20 мая его полномочий.

Пока в этом суде такого запроса нет, ведь в случае отрицательного ответа Зеленский получит очень серьёзную пощёчину от собственной судебной системы, пояснил эксперт.

Борисёнок отметил, что за несколько недель до окончания полномочий Зеленского с должностей были сняты достаточно знаковые фигуры, среди которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который известен своим криминальным прошлым ещё по 90-м годам прошлого века, а также создатель образа Зеленского Сергей Шефир, который является директором и основателем студии «Квартал 95», а также продюсером известного сериала «Слуга народа».

«И если в случае с Даниловым есть вероятность того, что Зеленский уволил человека, с которым он не всегда был согласен, то увольнение Шефира не очень понятно, так как не было никаких известий о том, что между Зеленским и Шефиром пробежала какая-то чёрная кошка. Вполне возможно, что первый помощник Зеленского в ближайшее время «всплывёт» вместе с рядом других уволенных советников в каком-то ином качестве, так как украинская политика подобные сюрпризы преподносит часто. Не исключено, что будет создана какая-то новая структура, которая займётся обеспечением легитимности Зеленского в отсутствие президентских выборов», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе. Так, своих постов лишились первый помощник Сергей Шефир, советник — уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая, а также советник Михаил Радуцкий.

Были также уволены уполномоченная президента по вопросам волонтёрской деятельности Наталия Пушкарёва и советники Зеленского Сергей Трофимов и Олег Устименко. С должностей советников президента были сняты Алексей Днепров и Андрей Смирнов, места которых заняли Ирина Мудрая и Елена Ковальская соответственно.

Зеленский 26 марта уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины. В этот же день другим указом секретарём СНБО был назначен Александр Литвиненко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место назначен Олег Иващенко. Данилов занимал пост секретаря СНБО Украины с октября 2019 года.

Своё решение Зеленский объяснил тем, что увольнение Данилова с поста секретаря СНБО на Украине является продолжением перезагрузки системы управления государством.

Российский политолог Владимир Корнилов высказал мнение о том, что тема легитимности Зеленского является своеобразным рычагом, который Запад может использовать, чтобы сделать его более сговорчивым и покладистым. Западу сейчас невыгодно, чтобы тема легитимности Зеленского поднималась, так как тогда теряется легитимность всей украинской власти. Запад не заинтересован сейчас дестабилизировать ситуацию на Украине, подчеркнул Корнилов.

Он отметил, что и сам Зеленский стал более сговорчивым, когда с ним обсуждают всевозможные кадровые назначения. Отставка Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности Украины и ряд других кадровых перестановок тому свидетельство. Возможно, это был предмет торга с Западом. Политолог не исключил переформатирование правительства Украины в ближайшее время, чтобы сделать Зеленского более покладистым и сговорчивым.