Москва, 31 марта, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Пенсии в России с 1 апреля не увеличатся у некоторых категорий получателей, в частности у работающих пенсионеров. Об этом рассказал «РИА Новости» старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«С учётом индексации социальных пенсий в апреле, размеры выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», — пояснил Ляшок.

Для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре 2023 года.

Кроме того, эксперт напомнил, что индексации зарплат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий.

Как сообщало ИА Регнум, государство закладывает ресурсы для индексации пенсий и пособий в России, заявил президент России Владимир Путин.

Министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года озвучил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. Путин, в свою очередь, отмечал, что индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Повышение доходов и качества жизни граждан России является приоритетом для властей, подчеркнул президент.

Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ призвал органы прокуратуры использовать свои широкие полномочия, чтобы добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий.