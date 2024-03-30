Красногорск, 30 марта, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Дети, попавшие под колёса машины террористов после теракта у «Крокус Сити Холла», выздоравливают. Об этом рассказал 30 марта их отец во время акции в память о жертвах трагедии.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь», — уточнил мужчина.

По его словам, сына уже перевели из реанимации в палату к сестре.

Семья чувствовала поддержку всех жителей страны — от Камчатки до Калининграда, подчеркнул мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта сбегавшие с места теракта в Подмосковье на автомобиле «Рено» боевики намеренно сбили восьмилетнего ребёнка. Известно, что женщина с сыном, выбравшись из «Крокус Сити Холла» без каких-либо травм, оказались на обочине, машина с террористами специально вильнула в сторону ребёнка. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не остался в стороне и поддержал ребёнка, пострадавшего в ДТП у «Крокуса». Оказалось, что мальчик занимается хоккеем. Находящийся в США Овечкин записал юному спортсмену видеообращение, в котором пожелал ему выздоровления и скорейшего выхода на лёд.

На девятый день после теракта у здания «Крокус Сити Холла» прошли траурные мероприятия. На месте стихийного мемориала панихиду совершил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. От рук террористов погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Также пострадал 551 человек.