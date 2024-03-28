Москва, 28 марта, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, который пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 28 марта сообщила газета «Советский спорт».

Andy Mueller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Александр Овечкин

«Илья, привет! Это Александр Овечкин. Я слышал, что с тобой и твоей маленькой сестрёнкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Я слышал, что ты увлекаешься хоккеем, поэтому скоро ты вернёшься на лёд и покажешь всем. Я в тебя верю! Обнимаю, огромный привет семье», — сказал Овечкин в видеообращении.

Как сообщало ИА Регнум, сбегавшие с места террористической атаки в Подмосковье на автомобиле Renault боевики намеренно сбили восьмилетнего ребёнка. Женщина вместе с сыном сумели выбраться из «Крокус Сити Холла» без каких-либо травм и оказались на обочине, когда террористы на автомобиле на бешеной скорости уезжали от концертного зала. Мальчика увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Позже стало известно, что мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы, перелом бедра и ушиб легких. На данный момент он находится в больнице.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.