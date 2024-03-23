Москва, 23 марта, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Сбегавшие с места террористической атаки в Подмосковье на автомобиле «Рено» боевики намеренно сбили восьмилетнего ребёнка. Об этом 23 марта сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что женщина по имени Ольга вместе с сыном Ильёй сумели выбраться из «Крокус Сити Холла» без каких-либо травм и оказались на обочине, когда террористы на автомобиле на бешеной скорости уезжали от концертного зала.

«Женщина утверждает, водитель специально вильнул в сторону её сына и сбил ребёнка. Илья в больнице в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта стало известно, что четырёх подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержали в Брянской области на границе с Украиной. На выложенных в Сеть фотографиях и видео видно, что подозреваемые передвигались на автомобиле «Рено» белого цвета.

Позднее в этот же день один из задержанных рассказал, что каждому из них предлагали полмиллиона рублей за убийство десятков невинных людей. По его словам, он получил половину этой суммы в качестве аванса на банковскую карту и должен был получить остальные деньги после исполнения террористической атаки.

Telegram-канал «112» 23 марта сообщил, что в результате атаки террористов погибли 150 человек, по официальным данным СК России — 115 человек. Ведомство предупредило, что количество погибших может вырасти по мере обследования здания ТРЦ. СК России 22 марта возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).