Калининград, 30 марта, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Калининградская «Балтика» одержала победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:0.

Иван Шилов ИА Регнум

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Балтики» Джоэль Фамейе. Через три минуты форвард Виталий Лисакович удвоил преимущество команды.

На сегодняшний день «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков после 21 матча. «Пари НН» идёт на десятом месте с 28 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ЦСКА упустил победу в матче 22-го тура РПЛ с «Сочи», ведя в счёте с разницей в два мяча. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 2:2.

До этого «Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил такой результат большим количеством ошибок.

29 марта «Ростов» в Москве одержал разгромную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Дублем у «Ростова» отметился нападающий Мохаммад Мохеби.