Сочи, Краснодарский край, 30 марта, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 2:2.

ПФК ЦСКА Москва

На 16-й минуте защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков срезал мяч в свои ворота. На первой минуте второго тайма нападающий Антон Заболотный удвоил преимущество «армейцев».

Игроки «Сочи» смогли сравнять счёт благодаря голам венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапы и словенского форварда Мартина Крамарича.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 14 очков после 21 матча. ЦСКА идёт на четвёртом месте с 33 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:1. Главный тренер «Зенита»Сергей Семак объяснил такой результат большим количеством ошибок.

29 марта «Ростов» в Москве одержал разгромную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Дублем у «Ростова» отметился нападающий Мохаммад Мохеби.