Самара, 30 марта, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:1.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Вратарь «Зенита» Денис Адамов

На первой минуте счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов после ошибки вратаря «Зенита» Дениса Адамова.

Футболисты санкт-петербургского клуба смогли отыграться на 23-й минуте. Отличился бразильский форвард Артур, точно пробивший в ближний угол ворот соперника.

На сегодняшний день «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 30 очков после 21 матча. «Зенит» идёт на первом месте с 41 очком.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта «Ростов» в Москве одержал разгромную победу над «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Дублем у «Ростова» отметился нападающий Мохаммад Мохеби.