Самара, 30 марта, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что его команда потеряла очки в матче с самарскими «Крыльями Советов» из-за большого количества ошибок. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба команды.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак

«Мы плохо вошли в игру, начали плохо, много ошибались в простых ситуациях, и одна из ошибок и привела к пропущенному мячу», — сказал Семак.

Он добавил, что количество брака, которое было в начале атаки и в организации атакующих действий, позволяло сопернику использовать сильные качества и убегать в быстрые контратаки.

По словам Семака, в дальнейшем команда старалась играть, комбинировать и создавать моменты, но реализовать их не удалось.

Как ранее передавало ИА Регнум, «Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 1:1. На первой минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов. «Зенит» отыгрался благодаря голу бразильского форварда Артура на 23-й минуте.