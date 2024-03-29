Москва, 29 марта, 2024, 23:37 — ИА Регнум. В рамках матча 22-го тура чемпионата России футболисты клуба «Ростов» разгромили московское «Динамо». Встреча команд на московском стадионе «ВТБ Арена» закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Владимир Федоренко/РИА Новости

На 22-й минуте игры счёт открыл ростовчанин Кирилл Щетинин, через десять минут мяч в ворота столичной команды забил Данил Глебов. Также дублем у «Ростова» отметился Мохаммад Мохеби (42-я минута и 57-я).

Единственный гол у «Динамо» на 79-й минуте забил Бителло.

По итогам встречи «Ростов» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблицы. На счету московского «Динамо» 38 очков. За командой осталось третье место.

Как сообщало ИА Регнум, московский клуб «Спартак» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинале «пути РПЛ» Кубка России по футболу. Первый матч пройдёт в Москве в период с 2 по 4 апреля. Ответная встреча запланирована в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2023 году в суперфинале победил «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).