Иваново, 30 марта, 2024, 19:00 — ИА Регнум. В Иванове 82-летняя женщина упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС Ивановской области

«В 14:20 поступило сообщение о происшествии. На момент прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части было установлено, что с третьего этажа в шахту лифта на кабину упала бабушка 1941 г. р.», — говорится в публикации.

Отмечается, что пожарные вместе со спасателями вытащили пострадавшую. Во время проведения спасательных работ женщина была в сознании, с ней поддерживали связь.

Пострадавшую передали врачам на спинальном щите, она госпитализирована в областную больницу.

Как передавало ИА Регнум, в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга упал лифт.По информации СМИ, в момент падения в нём находились 15 человек, включая пятерых детей. Как сообщали в СК, троих пострадавших, среди которых оказался восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава, доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура инициировала проверку произошедшего, в частности, деятельности управляющей компании дома и соблюдения норм регламента по безопасному использованию лифтов. Возбуждено уголовное дело.