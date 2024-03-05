Санкт-Петербург, 5 марта, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге следователи приступили к выяснению обстоятельств падения лифта с 15 пассажирами, сообщили 5 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Проводится доследственная проверка по факту травмирования утром 5 марта 2024 года жителей одного из домов по Новгородскому проспекту в результате падения лифта из-за его перегрузки», — говорится в сообщении.

В СК заявили, что троих пострадавших доставили в медицинское учреждение. Среди пострадавших восьмилетний мальчик, он поступил в медучреждение с ушибом правого голеностопного сустава.

Следователи проводят осмотр места ЧП, опрашивают свидетелей, выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга упал лифт. Прокуратура по данному факту проводит проверку. В частности, проверят деятельность управляющей компании дома, а также соблюдение ею нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования.

По данным Telegram-канала «112», в упавшем лифте находились 15 человек, включая пятерых детей.