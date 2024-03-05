Санкт-Петербург, 5 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после падения лифта с 15 пассажирами в доме на юге Санкт-Петербурга. Об этом днём 5 марта заявили в СК РФ.

СК России. Кадр из видео

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга упал лифт. Прокуратура инициировала проверку произошедшего, в частности, деятельности управляющей компании дома и соблюдения норм регламента по безопасному использованию лифтов. По информации СМИ, в момент падения в лифте находились 15 человек, включая пятерых детей. Как сообщали в СК, троих пострадавших, среди которых оказался восьмилетний мальчик с ушибом правого голеностопного сустава, доставили в медицинское учреждение.