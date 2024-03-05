Санкт-Петербург, 5 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В одном из многоквартирных домов Петербурга упал лифт, в результате пострадали три человека. Прокуратура Пушкинского района города начала проверку инцидента. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Кадр из видео

«Прокуратура Пушкинского района г. Санкт-Петербурга проводит проверку по факту падения лифта в многоэтажном доме № 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в ходе проверки оценят деятельность управляющей компании в многоквартирном доме, а также соблюдение ею нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования.

По данным Telegram-канала «112», в упавшем подъёмнике находились 15 человек, включая пятерых детей.

«Троим пострадавшим понадобилась госпитализация. У них различные травмы. Восьмилетний мальчик сломал лодыжку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля в гостинице на улице Профессора Ивашенцова в Центральном районе Санкт-Петербурга электрику придавило голову неисправным лифтом. Специалист прибыл в отель, чтобы починить неисправный лифт.

В Казани 20 декабря 2023 года лифт с пассажиркой 2001 года рождения упал с восьмого этажа многоквартирного дома. Прибывшие на место инцидента спасатели извлекли девушку из лифта с помощью гидравлического инструмента, по словам медиков, она не пострадала.

В начале сентября 2023 года в Петербурге рухнул лифт в одном из бизнес-центров. Промышленный лифт упал на двух находившихся внизу рабочих, которые в результате получили серьёзные травмы.