Брянск, 30 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Село Курковичи в Стародубском районе Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Ранения получила девочка-подросток, сообщил глава региона Александр Богомаз 30 марта в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

По словам губернатора, обстрелом повреждены четыре жилых дома, в селе нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в этот же день ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе, были легко ранены два человека. Частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, а также производственное помещение. В посёлке пропало электричество.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта над Брянской областью были сбиты два украинских беспилотника. Один упал в Почепском, другой — в Выгоничском районе, пострадавших и разрушений не было.

17 марта в небе над Брянским районом Брянской области средства ПВО уничтожили два реактивных украинских беспилотника Ту-141 «Стриж». Пострадавших и разрушений не было.