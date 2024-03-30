Мелитополь, 30 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Токмак Запорожской области. Об этом 30 марта сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО», — написал Рогов.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны отражают атаку противника.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что село Гуево Суджанского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Он отметил, что никто из жителей не пострадал, повреждения получили четыре домовладения, а также хозяйственные постройки и заборы.

Ранее 30 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении над территорией Белгородской области двух беспилотников ВСУ самолётного типа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА противника на многоквартирный жилой дом в Белгороде погиб мужчина, ещё три человека пострадали. Пять квартир были повреждены.