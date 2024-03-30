Херсон, 30 марта, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате удара украинской РСЗО HIMARS по населённому пункту Брилёвка Херсонской области. Об этом 30 марта сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ВСУ нанесли удар по селу Брилёвка Алёшкинского округа. Обстрел вёлся из реактивной системы залпового огня HIMARS, с мест сообщают о четырёх ракетах, две из них сбили.

«По предварительным данным, четыре человека с осколочными ранениями нижних конечностей и туловища», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта ВСУ обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области, ранения получила девочка-подросток. Обстрелом повреждены четыре жилых дома, в селе нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Также 30 марта украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Токмак Запорожской области.

Ранее 30 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении над территорией Белгородской области двух беспилотников ВСУ самолётного типа.