Москва, 30 марта, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Послы зарубежных стран приехали к мемориалу у подмосковного «Крокус Сити Холла», чтобы почтить память жертв теракта, передаёт корреспондент ИА Регнум.

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В МИД России в свою очередь сообщили, что представители дипломатического корпуса также прибывают к «Крокус Сити Холлу» для участия в церемонии возложения цветов.

«Представители дипкорпуса прибывают к комплексу «Крокус Сити Холл» для участия в церемонии возложения цветов к мемориалу в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877978" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Представители дипкорпуса прибывают к комплексу «Крокус Сити Холл» для участия в церемонии возложения цветов

На девятый день после теракта в Красногорске у здания «Крокус Сити Холла» проходят траурные мероприятия. На месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов.

По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.