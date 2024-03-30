Курск, 30 марта, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Село Гуево Суджанского района Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 30 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Курской области

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт.

Он добавил, что повреждения получили четыре домовладения, а также хозяйственные постройки и заборы. Собственникам имущества будет оказана помощь в восстановлении.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта Старовойт сообщил, что в Курской области в результате ударов по посёлку Тёткино со стороны ВСУ повреждены шесть домов, у них выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки. Жители не пострадали.

22 марта Старовойт проинформировал, что при обстреле посёлка Тёткино со стороны украинских войск получил ранения мирный житель. Глава региона уточнил, что пострадавшему оказали необходимую медпомощь.