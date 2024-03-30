Анкара, 30 марта, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин разрушил миропорядок Запада и переиграл противников, которые пытались задавить Россию. Об этом написала турецкая газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, основанный на правилах Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного лагеря», — говорится в статье.

Отмечается, что развернутая США и Евросоюзом кампания не привела к международной изоляции Москвы, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира.

По мнению автора, главный успех Путина состоит в том, что Россия благодаря эффективной экономической стратегии сумела противостоять беспрецедентным санкциям.

Также подчёркивается, что главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в октябре 2023 года заявил, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы общество могло избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности.

Выступая 28 ноября по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, Путин исключил возможность формирования нового миропорядка без участия в этом России как не зависящего ни от кого государства. Он подчеркнул, что страна находится в первых рядах тех, кто создаёт справедливое мироустройство.

7 декабря Путин заявил о смене прежней модели глобализации на многополярность. Он отметил, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников для достижения собственных целей.