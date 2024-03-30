В Турции заявили, что Путин разрушил миропорядок Запада
Sabah: Путин превратил Россию в новый центр силы и разрушил миропорядок Запада
Анкара, 30 марта, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин разрушил миропорядок Запада и переиграл противников, которые пытались задавить Россию. Об этом написала турецкая газета Sabah.
«Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, основанный на правилах Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного лагеря», — говорится в статье.
Отмечается, что развернутая США и Евросоюзом кампания не привела к международной изоляции Москвы, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира.
По мнению автора, главный успех Путина состоит в том, что Россия благодаря эффективной экономической стратегии сумела противостоять беспрецедентным санкциям.
Также подчёркивается, что главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине.
Как сообщало ИА Регнум, Путин в октябре 2023 года заявил, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно, чтобы общество могло избавиться от диктатуры отдельных стран, пытающихся загнать остальных в экономическую кабалу. Глава государства отметил, что мир трансформируется, двигаясь к многополярности.
Выступая 28 ноября по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, Путин исключил возможность формирования нового миропорядка без участия в этом России как не зависящего ни от кого государства. Он подчеркнул, что страна находится в первых рядах тех, кто создаёт справедливое мироустройство.
7 декабря Путин заявил о смене прежней модели глобализации на многополярность. Он отметил, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников для достижения собственных целей.