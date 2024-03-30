Москва, 30 марта, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Следователи провели следственные действия с ответственным за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сотрудник был допрошен в связи с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в здании», — сказал собеседник издания, не раскрывая подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, делом о террористическом акте в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета России. Это следует из материалов дела, оглашённых в Басманном суде Москвы.

По ходатайствам управления судом были арестованы девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников. Всего задержано 12 человек.

Исполнители теракта пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно».

В результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.