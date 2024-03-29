Москва, 29 марта, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«По уточнённым данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 217 пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Ещё 165 человек были госпитализированы, из них 96 уже выписаны.

27 марта в центре медицины катастроф сообщали о 360 пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, поимённый список погибших в «Крокусе», составленный МЧС, по состоянию на 20:15 мск 27 марта включал 143 человека. Отмечалось, что данные о погибших установлены по результатам судебно-медицинских исследований, список будет корректироваться.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по посетителям. Людей расстреливали в упор, не давали им покинуть здание. Также террористы подожгли концертный зал.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. Следственный комитет 28 марта проинформировал о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.

28 марта СК сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.