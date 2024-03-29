Москва, 29 марта, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Делом о террористическом акте в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета России. Это следует из материалов дела, оглашённых в Басманном суде Москвы.

Следственный комитет РФ/ РИА Новости

По ходатайствам управления судом были арестованы девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики сначала открыли стрельбу, а затем устроили пожар, атака привела к многочисленным жертвам. Четверых подозреваемых в совершении теракта на следующий день задержали в Брянской области.

Всего вместе с подозреваемыми в пособничестве в теракте было задержано 11 человек, девять человек арестованы по решению суда. Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно», сообщил президент России Владимир Путин. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

СК пояснил, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступили значительные суммы денег и криптовалюты с Украины.

Доказательства связи исполнителей с украинскими националистами получены в ходе работы с задержанными, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях. Позже список причастных к террористическому акту пополнился.

В Таджикистане спецслужбы задержали девять человек, предположительно связанных с исполнителями терактов в «Крокус Сити Холле».