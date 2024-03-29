Белгород, 29 марта, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают террористические атаки на территории России. В интернете появилось видео, как жители Белгорода, который ежедневно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, ищут укрытия.

кадр из видео

Так, с 12 мая 2022 года по 31 декабря 2023 года в результате украинских ракетно-артиллерийских ударов и атак беспилотников самолётного типа в Белгородской области погибли 92 мирных жителя, включая детей.

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Как сообщало ИА Регнум, в результате удара беспилотника ВСУ 29 марта по многоквартирному жилому дому в Белгороде погиб мужчина.

Были повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах и пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль.

Остекление в 17 многоквартирных домах, зданиях гимназии и «Белгород Арены» повреждено в результате воздушной атаки со стороны Украины.

Средства ПВО сбили на подлёте к городу 15 воздушных целей. По данным Минобороны, украинские войска пытались атаковать Белгород с помощью системы залпового огня RM-70 «Вампир».