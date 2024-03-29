Москва, 29 марта, 2024, 07:31 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что в ночь на 29 марта была пресечена попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку по Белгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

«Средствами противовоздушной обороны были уничтожены над Белгородской областью 15 реактивных снарядов», — уточнили в оборонном ведомстве.

Среди населения пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, после отражения атаки киевского режима 29 марта в Белгороде оказались выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. В одном из многоквартирных домов осколками снаряда сильно повреждён балкон квартиры. Также осколками, предварительно, посечены 12 автомобилей. Кроме того, повреждено остекление в городской гимназии № 22 и спорткомплексе «Белгород-Арена».

В посёлке Дубовое Белгородского района повреждения получила кровля в одном из частных домов. В селе Репное осколки посекли один автомобиль.

Ранним утром 29 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.