Москва, 29 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои ранее задерживали у здания «Крокуса» и арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство.

Кадр из видео

Задержание произошло вечером 23 марта, через сутки после теракта, передаёт ТАСС. В ответ на просьбу предъявить документы Лутфуллои стал нецензурно браниться и вести себя вызывающе. В суде он признал вину в нарушении общественного порядка. Преображенский суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте Лутфуллои по делу о теракте в «Крокусе». Суд это ходатайство удовлетворил.

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Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.

Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.