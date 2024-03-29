Москва, 29 марта, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Софья Сандурская/ТАСС

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток — до 22 мая.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте Лутфуллои по делу о теракте в «Крокусе». Суд это ходатайство удовлетворил.

Также стало известно, что Лутфуллои задержали вечером 23 марта, через сутки после теракта. В ответ на просьбу предъявить документы он стал нецензурно браниться и вести себя вызывающе. В суде он признал вину в нарушении общественного порядка.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.