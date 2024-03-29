Москва, 29 марта, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Банк России направил в Госдуму годовой отчёт за 2023 год, чистая прибыль ЦБ за год превысила 140 млрд рублей против убытка, зафиксированного по итогам 2022 и ряда предыдущих лет, сообщила 29 марта пресс-служба регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Годовой отчёт ЦБ показывает вклад финансовой системы в восстановление и развитие экономики России, отметила пресс-служба.

«По итогам 2023 года сложился положительный финансовый результат. Основным фактором формирования прибыли является положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка, относящаяся на финансовый результат», — сказано в сообщении.

В 2023 году чистая прибыль ЦБ составила 140,4 млрд рублей. При этом в 2022 году убыток Банка России составил 721,7 млрд руб., в 2021 году — 26,3 млрд руб., в 2020 году — 61,5 млрд руб.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ находится в постоянной готовности к усилению антироссийских санкций Запада, прорабатывая варианты обеспечения функционирования финансовой инфраструктуры страны.

Центробанк не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля, что подтверждается статистикой, отмечала Набиуллина также в марте 2024 года. Регулятор не проводит операции на валютном рынке за счёт собственных резервов, кроме операций по бюджетному правилу, подчеркнула она.

Основная заслуга Банка России состоит в том, что в условиях жёсткого санкционного давления ему удалось оперативно стабилизировать рубль и разрушить планы западных стран по экономическому блицкригу в отношении России, отмечал в беседе с ИА Регнум Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.